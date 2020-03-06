В Chevrolet приоткрыли завесу электрического Camaro

Компания Chevrolet показала тизер нового купе, оснащённого полностью электрической силовой установкой.

Интересно, что силуэт сильно напоминает нынешний Camaro. Напомним, что электромобиль построят на новой модульной электроплатформе. Её главной особенностью является аккумулятор, состоящий из прямо¬угольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально — для внедрения в любой тип кузова. К слову, на новой архитектуре построят электромобили марок Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick, в том числе пикап GMC Hummer EV.

Напомним, что в прошлом году появились слухи, что из-за падения спроса текущее поколение Chevrolet Camaro станет последним в истории модели. Компания не планирует создавать преемника, а нынешнее купе снимут с производства в 2023 году. Возможно, с тех пор планы были пересмотрены, однако появятся ли у нового Camaro версии с бензиновыми двигателями — пока неизвестно.