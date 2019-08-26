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26 авг 2019

В новом Chevrolet Corvette нарушены пропорции

В новом Chevrolet Corvette нарушены пропорции
Автор фото: фирма-производитель

Кроме первой в истории модели среднемоторной компоновки, Corvette нового поколения удивил поклонников ещё и разным размером зеркал.

Посвящённый культовому американскому суперкару сайт CorvetteBlogger опубликовал тревожную новость: левое и правое наружные зеркала Corvette довольно-таки заметно отличаются размерами друг от друга. Чтобы убедиться в этом, фанаты решили пойти на риск: пришли на презентацию автомобиля у официального дилера марки в городе Атлантик-Сити, взяв с собой рулетку, и замерили все от начала до конца.

Правда оказалась простой, выяснилось, что пассажирское зеркало действительно длиннее левого — на пять сантиметров. Однако этому есть довольно простое объяснение. Широкие задние крылья значительно ухудшают обзорность, поэтому Chevrolet пришлось выдвинуть правое зеркало вбок, чтобы оно было таким же функциональным для водителя, как и левое.

При написании новости использовалась информация:
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