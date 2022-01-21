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21 янв 2022

В Россию приедет новый кроссовер Chevrolet Tracker

В Россию приедет новый кроссовер Chevrolet Tracker
Автор фото: фирма-производитель

Узбекская компания UzAuto Motors (возглавляет её сейчас экс-директор АвтоВАЗа Бу Андерссон), которая реализует на нашем рынке бюджетные модели Chevrolet, готовит сразу две новинки для российского рынка

Первой  и, пожалуй, главной новинкой станет кроссовер Chevrolet Tracker.  Автомобиль оснастят литровым 125-сильным турбомотором, который будет сочетаться с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.  Важный нюанс -  тип привода здесь – только передний.  Ориентировочные сроки появления  - начало следующего года.

Вторая новинка – седан Onix. Здесь ситуация интересная -  в самом Узбекистане  машина появится лишь в марте 2023 года, до России новинка доедет в сентябре. Впрочем, уже год Onix продается в Бразилии, где уже успел стать бестселлером. В местной конфигурации под капотом седана находится атмосферный литровый мотор (мощность 82 лошадиные силы).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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