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7 июн 2023

В Россию привезли Chevrolet Monza

В Россию привезли Chevrolet Monza

Так сложилось, что по параллельному импорту к нам в страну привозят достаточно дорогие автомобили бизнес-класса. При этом про массовый сегмент как-то забывают. Впрочем, иногда и здесь появляются интересные предложения

В частности, одним из таких является Chevrolet Monza, которую привозят в Россию из Китая. На домашнем рынке автомобиль комплектуется тремя моторами: двумя турбированными объёмом 1,0 и 1,3 литра (120 и 163 л.с. соответственно) и 113-сильным полуторалитровым «атмосферником». Коробки передач — шестиступенчатые механическая или автоматическая, также доступен преселективный «робот». К нам же поставляют версии с атмосферным мотором и РКПП. Разгон до сотни у такой модификации занимает более 12 секунд.

Что касается оснащения, то оно богатое – светодиодная оптика, люк, круиз-контроль, цифровая приборная панель, климат-контроль – все это присутствует в машине.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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