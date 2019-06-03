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3 июн 2019

Воздать дань классике

Воздать дань классике

Ателье Karl Kustoms из штата Айова представило свой новый проект - стилизованный под классический Stingray современный Chevrolet Corvette шестого поколения

Говоря о внешности можно сказать, что  от Chevrolet Corvette 2013 года снаружи остались, пожалуй, только колёсные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб. В целом кузов выполнен в духе легендарного Sting Ray образца 1967 года. Важно отметить, что он был создан и собран вручную.

От современного "Корвета" автомобиль позаимствовал двигатель - могучий 6,2-литровый V8 мощностью 430 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кстати, салон современного "Корвета" также не подвергся каким-либо изменениям. Любопытно, что по желанию клиента салон можно подвергнуть любым метаморфозам. К слову общая стоимость проекта не озвучивается.

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