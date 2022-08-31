Замену батареи на Chevrolet Volt оценили в три стоимости самой машины

Этот случай наглядно показывает, что владение электрокаром, особенно подержанным, может стать слишком обременительным.

Один из дилеров марки Chevrolet во Флориде выставил счёт на 30,8 тысячи долларов владельцу электрокара Volt, обратившемуся за заменой аккумулятора. При этом сама машина на вторичном рынке оценивается в 9-10 тысяч долларов. Впрочем у дилера нашлось объяснение ломовому ценнику.

Оказывается, аккумуляторы на Volt попросту сложно найти из-за его технологического устаревания. Сотрудники автосалона сравнили "батарейку" с телевизором, который оснащен кинескопом. Интересный факт, за стоимость аккумулятора Volt можно приобрети в США совершенно новый электрокар Chevrolet Bolt.