Компания Chevrolet опубликовала первую фотографию обновленного пикапа Silverado, который будет представлен в январе на автосалоне в Детройте. Американцы больше не сообщили никакой технической информации о модели.

Судя по фото у пикапа полностью изменилась передняя часть, в Chevrolet говорят, что это сделало Silverado «крутым и современным». У пикапа появилась полностью светодиодная светотехника, изменилась радиаторная решетка. Сзади появился новый бампер, на крышке багажника появилась надпись Chevrolet.

В Chevrolet опубликовали действительно «крутой» вариант Silverao: это новая версия Trailboss, которая отличается увеличенным дорожным просветом, внедорожными шинами и оформлением ниженей части бамеров и порогов в черный цвет.

