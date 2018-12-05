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5 дек 2018

Chevrolet Silverado стал тяжеловозом

Chevrolet Silverado стал тяжеловозом
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн  показал  тяжелого собрата пикапа Silverado – модель HD (Heavy Duty). Кстати, автомобиль показали только на картинке,  а официальный дебют состоится зимой следующего года

Интересно, что по дизайну автомобиль совсем не похож на младшего брата.  Единственным  общим элементом выступает крыша,  в остальном же  автомобиль выполнен в стилистике тяжелого грузовика. Кстати, автомобиль получился высоким, по этой причине его оснастят интегрированными подножками Bedstep.

С технической точки зрения автомобиль продолжает следовать  тенденции увеличения.  Помимо бензинового мотора, совмещенного с шестиступенчатой КПП,  пикап получит дизель Duramax объемом 6,6 литра. Он выдает 1234 Нм момента и работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» Allison. Кстати, грузоподъемность у автомобиля тоже увеличится. Точные данные пока не приводятся, но стоит исходить из данных предшественника, который может перевозить до 2613 килограммов груза и тянуть за собой прицеп с массой до 9571 килограмм.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авторевю

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