Chevrolet Silverado стал тяжеловозом

Американский концерн показал тяжелого собрата пикапа Silverado – модель HD (Heavy Duty). Кстати, автомобиль показали только на картинке, а официальный дебют состоится зимой следующего года

Интересно, что по дизайну автомобиль совсем не похож на младшего брата. Единственным общим элементом выступает крыша, в остальном же автомобиль выполнен в стилистике тяжелого грузовика. Кстати, автомобиль получился высоким, по этой причине его оснастят интегрированными подножками Bedstep.

С технической точки зрения автомобиль продолжает следовать тенденции увеличения. Помимо бензинового мотора, совмещенного с шестиступенчатой КПП, пикап получит дизель Duramax объемом 6,6 литра. Он выдает 1234 Нм момента и работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» Allison. Кстати, грузоподъемность у автомобиля тоже увеличится. Точные данные пока не приводятся, но стоит исходить из данных предшественника, который может перевозить до 2613 килограммов груза и тянуть за собой прицеп с массой до 9571 килограмм.