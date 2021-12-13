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13 дек 2021

Электрический Chevrolet Silverado – названа дата выхода.

Электрический Chevrolet Silverado – названа дата выхода.
Автор фото: фирма-производитель

Концерн General Motors планирует запустить производство электрического пикапа Chevrolet Silverado EV лишь в начале 2023 года

Любопытно, но премьера автомобиля должна состояться гораздо раньше. Мы располагаем даже точной датой – пятое января 2022 года. Причем презентация состоится в рамках глобальной выставки Consumer Electronics Show.  Отметим, что производитель не озвучивает причин такой долгой паузы между презентацией и стартом производства. Впрочем, наши зарубежные коллеги полагают, что в GM просто не хотят излишне рисковать из-за не окончившегося кризиса полупроводников.

Что в данный момент мы знаем о машине? Платформа здесь будет использоваться ровно та же самая, что и в случае с Hummer EV. Соответственно мы можем говорить об унификации агрегатов и интересных решений вроде «режима краба», когда автомобиль, благодаря полноуправляемому шасси и широкому углу поворота колес, способен практически передвигаться боком.

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