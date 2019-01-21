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21 янв 2019

Chevrolet Silverado возвели из кубиков

Chevrolet Silverado возвели из кубиков

В честь выхода мультфильма «Лего. Фильм 2» компания Chevrolet построила из конструктора полноразмерную модель пикапа Silverado. Так что если Вас в следующий раз спросят - на что можно потратить  две тысячи часов своей жизни, просто покажите им это

Да, именно две тысячи часов потребовалось команде из восемнадцати специалистов для постройки данного красавца. Что касается кубиков, то их было потрачено ровно 334 544 штуки. У Лего-копии Silverado работают фары, а на кузов нанесены графические элементы, как у настоящего автомобиля. Размеры у модели следующие: высота пикапа составляет 182,9 сантиметра, длина — более шести метров, а ширина — 243,8 сантиметра. То есть сходство с оригиналом практически буквальное.

Интересно, что разработкой и постройкой Лего-модели Chevrolet Silverado занимались так называемые LEGO Master Builders, специалисты по сборке крайне сложных моделей. Именно они в конце августа прошлого года построили полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron, который даже мог двигаться. Кстати, Лего-пикап такой возможности лишен.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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