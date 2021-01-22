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22 янв 2021

Уходит ли Chrysler с российского рынка, или нет?

Уходит ли Chrysler с российского рынка, или нет?
Автор фото: фирма-производитель

В начале месяца все СМИ затрубили о том, что бренд уходит из нашего отечества, однако, чуть позже представители марки опровергли эту информацию. Но оказалась, что и эта информация не верна. Что происходит?

Честно, мы в Motorpage сами до конца не понимаем.  Сначала все вокруг говорят одно, теперь другое. Давайте разбираться. Итак, буквально на днях Gazeta.ru опровергла официальный комментарий компании, который, в свою очередь, тоже являлся опровержением информации о прекращении Chrysler операционной деятельности на российском рынке.

Кому же верить? С одной стороны – официальный ответ есть официальный ответ. С другой стороны – крайне интересный слух ходит, мол, компания специально отнекивается, дабы поскорее распродать складские запасы модели Pacifica

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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