Уходит ли Chrysler с российского рынка, или нет?

В начале месяца все СМИ затрубили о том, что бренд уходит из нашего отечества, однако, чуть позже представители марки опровергли эту информацию. Но оказалась, что и эта информация не верна. Что происходит?

Честно, мы в Motorpage сами до конца не понимаем. Сначала все вокруг говорят одно, теперь другое. Давайте разбираться. Итак, буквально на днях Gazeta.ru опровергла официальный комментарий компании, который, в свою очередь, тоже являлся опровержением информации о прекращении Chrysler операционной деятельности на российском рынке.

Кому же верить? С одной стороны – официальный ответ есть официальный ответ. С другой стороны – крайне интересный слух ходит, мол, компания специально отнекивается, дабы поскорее распродать складские запасы модели Pacifica.