Chrysler возрождает легендарное имя Airflow

На момент появления в 1934 году Chrysler Airflow был революционным – футуристичный дизайн и обтекаемый кузов произвели фурор. В новом прочтении дизайнеры решили развить сильные стороны автомобиля – стиль и аэродинамику.

Возрожденный Airflow уже существует в виде концепта, причем это не цифровая модель, а вполне реальный образец, который уже успели показать широкой публике на выставке CES 2022. Концепт представляет собой большой хетчбэк с проработанной аэродинамикой. Если говорить о дизайне, во внешнем облике машины можно обнаружить много отсылок к историческому прототипу. Взять, к примеру, сам силуэт автомобиля – вытянутый с высокой подоконной линией.

В техническом аспекте перед нами электрокар, построенный на платформе STLA Large от Stellantis с двумя электрическими двигателями, каждый из которых выдает по 204 лошадиные силы. Запас хода, заявленный производителем – 560 километров. Отметим, что руководство альянса Stellantis вознамерилось вернуть былую славу марке Chrysler и новая модель должна им в этом помочь.