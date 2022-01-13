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13 янв 2022

Chrysler возрождает легендарное имя Airflow

Chrysler возрождает легендарное имя Airflow
Автор фото: фирма-производитель
На момент появления в 1934 году Chrysler Airflow был революционным – футуристичный дизайн и обтекаемый кузов произвели фурор. В новом прочтении  дизайнеры решили развить сильные стороны автомобиля – стиль и аэродинамику.
 
Возрожденный Airflow уже существует в виде концепта, причем это не цифровая модель, а вполне реальный образец, который уже успели показать широкой публике на выставке CES 2022. Концепт представляет собой большой хетчбэк с проработанной аэродинамикой.  Если говорить о дизайне, во внешнем облике машины можно обнаружить много отсылок к историческому прототипу. Взять, к примеру, сам силуэт автомобиля – вытянутый с высокой подоконной линией.
 
В техническом аспекте перед нами электрокар, построенный на платформе STLA Large от Stellantis с двумя электрическими двигателями, каждый из которых выдает по 204 лошадиные силы. Запас хода, заявленный производителем – 560 километров. Отметим, что руководство альянса Stellantis вознамерилось вернуть былую славу марке Chrysler и новая модель должна им в этом помочь.

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