Chrysler не собирается уходить из России

Американская автомобильная компания не собирается уходить с нашего рынка, несмотря на крайне слабые результаты продаж и единственную модель в линейке.

Да, дела у марки на нашем рынке идут слабо. Чего стоит крайне скромный модельный ряд в виде одинокой модели Pacifica. Да и АЕБ в недавнем отчете сообщили, что за прошлый год продажи рухнули аж на двадцать процентов. Читатели Motorpage наверняка захотят узнать конкретные цифры. Что ж, за 2020 год было продано всего тридцать шесть машин.

Вся эта нелицеприятная картина породила информацию о том, что марка вообще хочет уйти с нашего рынка. Однако, эти данные ложны. Как сообщает ТАСС, в Chrysler нет никаких планов по прекращению деятельности в нашем регионе. "Chrysler как ни собирался, так и не собирается уходить с российского авторынка" - цитирует агентство представителей марки.