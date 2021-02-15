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15 фев 2021

Глава Stellantis пообещал не губить Chrysler

Глава Stellantis пообещал не губить Chrysler
Автор фото: фирма-производитель

В нашей стране марка Chrysler представлена только одним автомобилем – минивэном Pacfica. Да и тот, если верить статистике, продается чуть более, чем никак. Но и на мировом рынке дела ее идут не лучшим образом

До объединения марка Chrysler для концерна Fiat была чем-то вроде второй ноги. Даже на домашнем рынке модельный ряд уже на протяжении нескольких лет состоял из двух устаревших моделей, да и продажи тех были далеко невысокими. Так, например, за 2020 год продажи рухнули практически на 15 процентов.  Собственно, логичным шагом было бы марку прикрыть, однако руководство нового альянса Stellantis решило иначе.

В ходе недавней конференции глава концерна Stellantis Карлос Таварес заявил, что Chrysler уготована долгая жизнь. Более того, он назвал ее одним из столпов альянса, то есть в конгломерате делают серьезную ставку на данный бренд.  Будем надеяться, что Chrysler еще блеснет на автомобильной арене, благо Траверс намекнул, что через несколько месяцев нас ожидает нечто интересное.

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