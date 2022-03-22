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22 мар 2022

В Citroen представили новый народный автомобиль

В Citroen представили новый народный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

На заводе концерна Stellantis в бразильском Порту-Реале стартовало серийное производство нового автомобиля, который предназначается для развивающихся рынков

Новинка получила название C3 и представляет собой хэтчбек с намеком на вседорожный характер. Удивительно, но  марка не позиционирует новинку в качестве кроссовера, что в наше время даже удивительно. При этом, пусть у нас здесь и нет полного привода, но дорожный просвет достаточно велик – 18 сантиметров, да и геометрия здесь неплохая – имеем достаточно короткие передние и задние свесы. То есть, на звание SUV автомобиль вполне тянет.

Несколько слов об агрегатах. По информации инсайдеров, в Бразилии модель предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 118 лошадиных сил либо атмосферной литровой «тройкой» на 77 сил. В качестве коробки передач здесь будет использована  6-ступенчатая механика.

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