В Citroen готовятся к презентации своего бюджетного кроссовера

Французский концерн анонсировал новинку – Citroen C3, которая будет предназначаться для развивающихся рынков Индии и Бразилии

Что в данный момент известно об автомобиле? Во-первых, производитель заявил, что машина будет построена на базе CMP (Common Modular Platform). Эта платформа интересна хотя бы тем, что в ее разработке принимали участие специалисты из китайского концерна Dongfeng. В целом, на этой «тележке» построено целое множество знакомых нам автомобилей – например, Peugeot 208. Интересный факт – CMP предполагает выпуск автомобилей с разным типом кузова и производитель заявил, что новый C3 станет частью отдельной модельной линейки, куда также войдут седан и хэтчбек.

По предварительным данным, узлы и силовые агрегаты новинка разделит с уже упомянутым Peugeot 208, в том числе позаимствует атмосферный двигатель 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Пару ему составит пятиступенчатая механическая коробка передач либо шестидиапазонный автомат. Для дорогих версий будет присутствовать альтернатива в виде литрового турбо-мотра на 120 лошадиных сил.