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11 янв 2018

Citroen привезет С3 Aircross в Россию

Citroen привезет С3 Aircross в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen объявила о том, что привезет на российский рынок «кроссовер» C3 Aircross, который отпраздновал публичную премьеру в октябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте. Этой моделью французы заменили компактный хэтчбек C3.

В компании не назвали точную дату начала продаж, заявив, что это будет первый квартал. Вероятнее всего наши дилеры начнут прием заказов в конце марта, тогда же будут объявлены цены и комплектации для российского рынка.

Дизайн кроссовера практически полностью совпадает с обликом концепт C-Aircross, который компания показывала в марте на автосалоне в Женеве. У него узкие светодиодные ходовые огни сверху передней части и основные блоки фар, интегрированные в передний бампер. Распашные двери уступили место традиционным, на «багажных» окошках остались псевдожалюзи контрастного с основным цветом кузова оттенка. А вот капуслы Airbump в нижней части дверей, которые были и на масштабной версии серийного кроссовера, все же исчезли.

Citroen C3 Aircross длиной 4150 мм, по словам представителей компании, имеет рекордные для своего класса возможности по трансформации салона. Задние сиденья могут двигаться вперед-назад в пропорции 60:40, а переднее пассажирское сиденье можно сложить вровень с полом, чтобы перевозить длинномеры до 2,4 метра длиной. Объем багажного отсека может варьироваться от 410 литров до внушительных 1289 литров в варианте со сложенными спинками задних сидений.

В Citroen особо подчеркивают широкие возможности по персонализации C3 Aircrossю Он имеет 90 вариантов комбинаций окраски кузова и пять цветовых схем для интерьера. Интерьер у новинки нельзя назвать простецким: здесь довольно приличные материалы отделки, а на центральной консоли расположен большой экран информационно-развлекательной системы с сенсорными кнопками. Боковые дефлекторы системы вентиляции тут вертикальные, а центральные горизонтальные и они обрамлены контрастными вставками.
 

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Citroen

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