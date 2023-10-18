Представлен новый Citroen C3

Компания Citroen представила новое поколение модели C3. Теперь это кроссовер. Первой на рынок выйдет электрическая версия. Цена - 23 300 евро (примерно 2 394 000 рублей)

Фактически новинка не имеет ничего общего с предыдущими версиями данной модели. Помимо кузова изменился и дизайн автомобиля. Салон стал более современным. Имеется 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы. «Приборка» тоже цифровая, она спряталась под козырьком на передней панели. Длина автомобиля составляет 4010 мм, а колесная база - 2540 мм. Дорожный просвет - 163 мм. Стандартный объем багажника - 310 л.

Citroen C3 сконструирован на новой модульной платформе CMP. Автомобиль приводится в движение одним электромотором мощностью 113 л.с. Разгон до «сотни» - 11 с. Емкость аккумулятора - 42 кВт*ч. Запас хода - 320 км. Зарядить автомобиль с 20% до 80% можно будет за 26 минут. На данный момент нет точной информации, когда появится комплектации с бензиновым агрегатом и «механикой».