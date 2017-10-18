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18 окт 2017

В Citroen задумались о «горячем» компакте

В Citroen задумались о «горячем» компакте
Автор фото: фирма-производитель

В компании Citroen задумались над созданием компактного «заряженного» хэчтбека, глядя на конкурентов. У Volkswagen есть Polo GT, у Ford — Fiesta ST, у Peugeot — 208 GTi, даже у Toyota появился Yaris GRMN. Правда, появиться хот-хэтч с двойным шевроном может не в ближайшее время.

Глава Citroen Линда Джексон увлеклась идеей сделать «горячий» хотч по мотивам раллийной машины. По ее словам идея хот-хэтча обсуждается в компании уже полтора года, но окончательное решение по модели так и не принято.

При этом, «горячий» компакт должен выделяться из толпы себе подобным, быть эксцентричным, моделью в стиле Citroen. Ксавье Пежо, также один из боссов компании, говорит, что «горячая» версия может появиться у хэтчбека Citroen C3, но он должен позаимствовать какие-то черты у других моделей марки. Кроме того, он настаивает на том, что машина должна быть в начале комфортной и лишь затем спортивной.

У Citroen C3 необычный дизайн, так что с экстравагантностью уже все в порядке. Но Линда Джексон говорит о том, что пока хот-хэтч не имеет ничего общего с позиционированием бренда. Так что, если «заряженная» версия и появится, то уж точно не в ближайшее время.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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