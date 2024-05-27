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27 май 2024

В России стартовали продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки

В России стартовали продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки

На российском рынке появился кроссовер Citroen C5 Aircross. При этом модель собирают на Калужском заводе «ПСМА Рус». Машинокомплекты привозят из Китая

Речь идет о рестайлинговой версии C5 Aircross, дебютировавшей в 2022 году. Габариты кроссовера: 4500/1969/1689 мм., при колесной базе в 2730 мм. Автомобиль выделяется узкими полосками светодиодных фар, которые гармонично переходят в горизонтальные элементы решетки радиатора. C5 Aircross также получил пластиковый обвес, придающей модели внедорожный характер, и рейлинги на крыше. Внутри установлен 10-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая “приборка”. Отделка выполнена из алькантары, а оснащение включает аудиосистему из 6 динамиков, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора и шесть подушек безопасности.

C5 Aircross приводится в движение безальтернативным 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 10,4 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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