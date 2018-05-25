Кроссовер Citroen C5 Aircross был представлен в прошлом году в Китае. Это неслучайно: для французской компании местный рынок является крупнейшим. Но теперь представлен и европейский вариант этой модели.

Главные отличия европейской версии от китайской: 230-миллиметровый (!) дорожный просвет и гидромеханическая подвеска Progressive Hydraulic Cushions. На ней амортизаторы оснащены дополнительными гидравлическими ограничителями хода. При небольших перемещениях амортизаторы имеют низкую степень сопротивления, обеспечивая максимальный комфорт, который в самом Citroen даже сравнивают с ковром-самолетом. А от жестких ударов в конце хода спасают как раз гидравлические буферы.

Внешне китайская и европейская версии неразлечимы, а вот в интерьере есть изменения. Здесь иное рулевое колесо, а задний диван со складывающейся в пропорции 60:40 спинкой дивана, уступил место трем раздельным креслам. У каждого сиденья есть продольная регулировка и пять фиксированных положений угла наклона спинки.

В Китае Citroen C5 Aircross продается с мощными 1,6- и 1,8-литровыми бензиновыми турбодвигателями. В Европе же базовым станет 1,2-литровый турбомотор мощностью 120 л.с. Кроме него кроссоверу положен еще и 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 180 л.с., а также два турбодизеля мощностью 130 и 177 л.с. В отличие от Китая, где доступен только «автомат», в Европе для C5 Aircross будет предложена еще и механическая коробка передач.

Для европейского рынка кроссоверы будут собирать на французском заводе бок о бок с соплатформенным Peugeot 5008. Продажи стартуют осенью. Появится кроссовер и в России, но пока в компании не определились со сроками. Впрочем, на большой успех машины на нашем рынке в Citroen не рассчитывают. Достаточно взглянуть на суммарные продажи Peugeot 3008 и 5008, которые за четыре месяца разошлись суммарным тиражом меньше тысячи экземпляров.

