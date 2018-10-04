Гибридный Citroen C5 Aircross вышел на подиум

В Париже показали общественности новый концепт Citroen C5 Aircross с гибридным силовым агрегатом

Это ожидаемая новинка. Сам автомобиль показывали в Пекине весной прошлого года. Теперь представлена его гибридная версия.

Большого воодушевления новый автомобиль не вызывает. Силовая система «plug-in», построена на бензиновом моторе, объёмом 1,6 и мощностью 180 л. с. Он дополнен электромотором, выдающем в пике 109 л. с. В сумме при одновременной работе машина получит 225 л. с. Для такого класса не слишком много. Ранее разработчики озвучивали цифру в 300 л. с. Скорее всего, по этой причине полноприводная версия не планируется к производству.

Запас хода на электротяге составит 50 км – вполне стандартная величина для современных гибридов. Время зарядки аккумулятора от бытовой сети составит 8 часов. Время зарядки от стационарного устройства значительно меньше – около 1,5 часа.

Машина планируется к началу производства только к 2020 году, поэтому о ценах пока информации нет.