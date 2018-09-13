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13 сен 2018

Гибридный кроссовер С5 покажут в Париже

Гибридный кроссовер С5 покажут в Париже
Автор фото: фирма-производитель

Ситроен решил заявить о себе внушительной новостью

Уже совсем скоро открывается парижский автосалон с такими ожидаемыми новинками. В Ситроен обещали представить новый C5 Aircross в гибридном исполнении.

Главная интрига этого показа в том, что показываемая модель несёт наименование «концепт». При этом инженеры не скрывают, что автомобиль полностью готов к серийному производству. Но, он не называется прототипом. О ценовых планах тоже нет информации. Возможно, французский автогигант ещё не принял окончательного решения о производстве. Или ещё не сформулированы планы по количеству. Тем не менее, сообщается, что продажи начнутся в 2019 году. Понятно, что при таком раскладе о географии размещения пока речь тоже не идёт.

Технические характеристики не вызывают восторга в сравнении с лидерами гибридных транспортных средств. Запас хода на электротяге – 50 км. Турбированный бензиновый мотор, объёмом 1,6 л вместе с электродвигателем выдаст только 225 лошадей. А полного привода у этой машины нет – его обещали при разработке нового С5. В общем, скромно для этого класса. Данных о расходе топлива производитель пока не сообщает, скорее всего, это случится в начале октября в рамках презентации.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, Car Ru

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