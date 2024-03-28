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28 мар 2024

На калужском заводе в России будут собирать Citroen C5 Aircross

На калужском заводе в России будут собирать Citroen C5 Aircross
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что калужский завод, принадлежащий «ПСМА Рус», спустя почти два года простоя возобновил свою работу. Пока известно, что там будут собирать Citroen C5 Aircross

Производство запущено официально, а  машинокомплекты будут поставляться неназванным китайским партнером. За реализацию модели на российском рынке отвечает компания «Автомобильные технологии». Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в мае 2024 года. Начальная стоимость - 4,3 миллиона рублей. 

Citroen C5 Aircross в России предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,6 л. Мощность - 175 л.с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний. В списке оснащения числятся 18-дюймовые колесные диски, 6 подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, массажер водительского кресла и камеры кругового обзора.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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