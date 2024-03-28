На калужском заводе в России будут собирать Citroen C5 Aircross

Стало известно, что калужский завод, принадлежащий «ПСМА Рус», спустя почти два года простоя возобновил свою работу. Пока известно, что там будут собирать Citroen C5 Aircross

Производство запущено официально, а машинокомплекты будут поставляться неназванным китайским партнером. За реализацию модели на российском рынке отвечает компания «Автомобильные технологии». Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в мае 2024 года. Начальная стоимость - 4,3 миллиона рублей.

Citroen C5 Aircross в России предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,6 л. Мощность - 175 л.с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний. В списке оснащения числятся 18-дюймовые колесные диски, 6 подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, массажер водительского кресла и камеры кругового обзора.