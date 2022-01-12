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12 янв 2022

Citroen C5 пережил рестайлинг

Citroen C5 пережил рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen представила обновлённую версию вседорожника C5 Aircross. Среди изменений – расширенное оснащение и модернизированная внешность.

Начнем с последнего пункта. Автомобиль действительно изменился серьезно – пропала двухъярусная оптика – взамен нее установили новые узкие светодиодные фары. Интересный факт – производитель сравнивает их с клавишами рояля.  Также машина получила новый передний бампер и расширенную цветовую палитру кузова.

В интерьере появились новая центральная консоль с 10-дюймовым монитором мультимедийного комплекса и новые кресла Advanced Comfort с функцией массажа.  Что касается моторной гаммы, то производитель ничего не говорил об изменениях.  На данный момент  автомобиль оснащается  либо 150-сильным бензиновым мотором в паре с шестиступенчатым «автоматом», либо дизелем на 180 л.с. — его сопровождают автоматической коробкой на 8 диапазонов. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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