Citroen C5 пережил рестайлинг

Компания Citroen представила обновлённую версию вседорожника C5 Aircross. Среди изменений – расширенное оснащение и модернизированная внешность.

Начнем с последнего пункта. Автомобиль действительно изменился серьезно – пропала двухъярусная оптика – взамен нее установили новые узкие светодиодные фары. Интересный факт – производитель сравнивает их с клавишами рояля. Также машина получила новый передний бампер и расширенную цветовую палитру кузова.

В интерьере появились новая центральная консоль с 10-дюймовым монитором мультимедийного комплекса и новые кресла Advanced Comfort с функцией массажа. Что касается моторной гаммы, то производитель ничего не говорил об изменениях. На данный момент автомобиль оснащается либо 150-сильным бензиновым мотором в паре с шестиступенчатым «автоматом», либо дизелем на 180 л.с. — его сопровождают автоматической коробкой на 8 диапазонов.