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22 сен 2020

Citroen Jumper оденут в ретро

Citroen Jumper оденут в ретро
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания FC Automobili будет выпускать Citroen Jumper в кузове, который отсылает к Type H, выпускавшемуся в период с 1948 по 1981 год

Что подразумевает под собой данная стилизация? На автомобиле произведут замену передней и задней частей кузова, а также крыльев, дверей и оптики. Фургон получит характерные круглые фары (на автомобиле 2020 года они чуть изменены по сравнению с прототипом 2017 года) и прямоугольную радиаторную решётку с большим логотипом посередине. При этом габариты и общие очертания Jumper сохранятся.

Модель обещали выпустить ограниченным тиражом из 70 экземпляров ещё три года назад, однако проект так и не был реализован. Теперь же стало известно, что производство наладят по лицензии Citroen в итальянском городе Соспиро, провинция Кремона. Автомобили будут собираться небольшими партиями.

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