Автомобильный портал Motorpage
21 фев 2023

Из Citroen C5 сделали Citroen CX

Из Citroen C5 сделали Citroen CX
Автор фото: фирма-производитель

Взгляните на интересный «оммаж» на Citroen CX, который компания  Bai Ning's car time из Китая сделала с обычным современным лифтбэком C5

Внешность современной модели приблизили к классическому Citroen за счёт ряда деталей, не затрагивающих основные кузовные панели. Нижнюю часть C5 X по периметру отделали хромом, также блестящими стали накладки на боковые зеркала. Машина получила винтажные колёсные диски, а самой заметной доработкой стали аэродинамические накладки на задние колёсные арки, скопированные у модели CX.

Также инженеры перенастроили пневматическую подвеску, что позволяет уменьшить дорожный просвет до значений ниже штатных границ, дабы реплика получилась наиболее близкой к оригиналу.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen eC3

Citroen представил новый электрический хэтчбек

17 января 2023
Citroen C4 X (2023)

Представлен Citroen C4 X

29 июня 2022
Citroen Grand C4 Picasso 2014 вид сзади

Citroen уже летом откажется от производства минивэнов

21 апреля 2022
Citroen C3

В Citroen представили новый народный автомобиль

22 марта 2022

Citroen заявил о скором отказе от ДВС

14 марта 2022
Citroen C1 2014 вид сбоку

Сitroen отправляет в отставку модель C1

28 января 2022

 Новости Citroen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es (2022) научили генерировать восторг Тест драйв
19 февраля 2023

Lexus ES
"Lexus ES научили генерировать восторг"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"
Haval Jolion - haval jolion (2021) беби-кроссовер и его менталитет
Тест драйв
12 февраля 2023

Haval Jolion
"Беби-кроссовер и его менталитет"
BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы?
Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"

Написано новостей:

3 2 4 7 6