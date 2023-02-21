Из Citroen C5 сделали Citroen CX

Взгляните на интересный «оммаж» на Citroen CX, который компания Bai Ning's car time из Китая сделала с обычным современным лифтбэком C5

Внешность современной модели приблизили к классическому Citroen за счёт ряда деталей, не затрагивающих основные кузовные панели. Нижнюю часть C5 X по периметру отделали хромом, также блестящими стали накладки на боковые зеркала. Машина получила винтажные колёсные диски, а самой заметной доработкой стали аэродинамические накладки на задние колёсные арки, скопированные у модели CX.

Также инженеры перенастроили пневматическую подвеску, что позволяет уменьшить дорожный просвет до значений ниже штатных границ, дабы реплика получилась наиболее близкой к оригиналу.