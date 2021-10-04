Представлен новый Dodge Journey

Что такое Dodge Journey? В ваших мыслях рисуется громадный американский внедорожник? Да, это правда, но есть и еще один Journey – компактный кроссовер с китайскими корнями, о нем и пойдет речь

Да, новый Dodge Journey – это перелицованный GAC GS5, который производится на совместном предприятии китайского концерна и альянса Stellantis (куда входит Dodge). Машина предназначается для рынка Латинской Америки. От своего оригинального исходника новинка отличается лишь решеткой радиатора, да шильдиками. Салон у нового Dodge идентичен оригинальному.

То же самое касается и моторной гаммы. Впрочем, гамма - это громко сказано, так как двигатель здесь один единственный – полуторалитровый турбо-мотор с мощностью в 169 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатый автомат. Отметим, что кроссовер может быть только моноприводным (передний).