«Демоны» на рынок не вернутся

Американская компания Dodge не собирается возобновлять производство экстремального купе Challenger SRT Demon

Как сообщил в интервью изданию Muscle Cars & Trucks Тим Кунискис, ответственный в концерне FCA за разработку легковых автомобилей для американского рынка, марка Dodge не будет возобновлять производство экстремальной версии купе Dodge Challenger SRT под названием Demon, которая недавно была выпущена ограниченным тиражом.

Топ-менеджер поспешил заверить, что «Демон» никогда не вернётся на конвейер хотя бы потому, что это не одобрили бы нынешние 3300 владельцев Challenger SRT Demon. А выпускать седан Charger SRT Demon с аналогичным 840-сильным мотором компания не планирует вовсе.