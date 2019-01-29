Dodge Challenger лишится двигателя V8 HEMI

Dodge Challenger без двигателя HEMI воспринимается так же, как рыцарь без меча, как механические часы без стрелок. Однако по всей вероятности, концерн PSA FCA собирается лишить автомобиль этой замечательной особенности

Собственно, об этом заявил новый исполнительный директор FCA Майк Мэнли, сменивший на своем посту Серджио Маркионне. По словам Мэнли, электрификация станет частью новой формулы американских маслкаров, и чего точно не будет у Challenger нового поколения, так это компрессорного V8 на 700 сил. Безусловно, мотор V8 плюс компрессор является чуть ли не эталонной формулой драйва, мощи и скорости, однако она никак не вписывается в современные экологические стандарты.

Интересно, что ранее возникали слухи о новой генерации Challenger, которая будет унифицирована с Alfa Romeo Giulia. На данный момент итальянцы работают над гибридной силовой установкой для купе GTV, в состав которой войдет битурбированный V6, и, по данным инсайдеров, мотор будет развивать порядка 600 л.с. Именно этот мотор прочат под капот Challenger. А вот базовая версия маслкара, которая сейчас продается с атмосферным V6, получит 2,0-литровый турбомотор, как это произошло с небезызвестным Chevrolet Camaro.