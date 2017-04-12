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12 апр 2017

Dodge представил демонический вариант Challenger

Dodge представил демонический вариант Challenger
Автор фото: фирма-производитель

Компания Dodge официально  представила самый мощный маслкар в мире - купе Challenger SRT Demon

Казалось бы, сегодня автомобильный мир предельно скушен, автопроизводители хвастаются низкими цифрами расхода топлива, автомобили становятся похожими друг на друга, скучными, с кучей систем безопасности и даже автопилотом. Появление Dodge Challenger SRT Demon, который представили на мотор-шоу в Нью-Йорке, можно назвать настоящим вызовом автомобильному миру.

Под капот экстремальной версии установили 6,2-литровый двигатель HEMI Hellcat с компрессором. Его мощность довели до 840 л.с. То есть мощность подняли на 133 л.с. Это было достигнуто установкой новых поршней, клапанов, топливных насосов и увеличением объема компрессора до 2,7 литров. У двигателя несколько режимов работы: «экономичный», когда мощность ограничена на отметке 500 л.с., второй, доводящий мощность до 808 л.с. и, наконец, дрэговой 840-сильный. В последнем случае двигатель работает на гоночном высокооктановом топливе.

В итоге купе разгоняется до 60 миль/час (96 км/ч) за 2,3 секунды, а четверть мили преодолевает за 9,65 секунды. Это делает его самым быстрым переднеприводным серийным автомобилем мира.

Внешность Dodge Challenger SRT Demon под стать техническим характеристикам: у него самый большой среди серийных автомобилей воздухозаборник в капоте, расширенные колесные арки, которые скрывают специально разработанные шины Nitto, небольшое антикрыло на крышке багажника.

По сравнению с обычным Dodge Challenger SRT версия Demon легче на 90 кг. Инженеры компании выкинули из салона все, по их мнению, лишнее, включая 16 динамиков, задний диван и даже переднее пассажирское сиденье. Задний диван и спортивное переднее сиденье предлагаются в виде опции стоимостью один доллар.

Dodge Challenger SRT Demon будет выпущен тиражом в 3000 экземпляров для США и 300 экземплярами для рынка Канады. Цены на экстремальное купе пока не объявлены.

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При написании новости использовалась информация:
Dodge

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