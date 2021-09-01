Dodge возрождает модель Hornet

Учитывая, что американские марки теперь входят в альянс с французами и итальянцами, многие модели могут возродиться, пусть и в другой ипостаси.

Сегодня мы говорим про Dodge Hornet. Раньше это был великолепный концепт трехдверного кроссовера с уникальным дизайном. Автомобиль представили еще в далеком в 2008 году и сразу стали активно готовить модель к дебюту, который планировался в 2010 году. Было даже объявлено о сотрудничестве с Nissan, который помог бы американцам с выпуском. К сожалению, ничего не вышло, а концепт был направлен на задворки истории до лучших времен.

Нынешний же Hornet будет побратим с моделью Alfa Alfa Romeo Tonale. Соответственно здесь будет и новый дизайн и совершенно иная силовая установка гибридного типа.