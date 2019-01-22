Крах титанов

Гибриды - тема модная и актуальная. Говоря простым языком, сейчас их ставят всюду, куда ни попадя. Неважно, грузовик ли это или обычный кроссовер, если там стоит гибрид, то автомобиль крут. Проблема в том, что в погоне за технологиями часто теряется истинный дух автомобиля, в особенности, если этот автомобиль является масл-каром

Дело в том, что недавно руководство концерна Fiat Chrysler Automobiles заявило о намерениях перевода легендарного автомобиля Dodge Challenger на «гибридные рельсы». В рамках обновления купе переведут на новую платформу и оснастят 2-литровым бензиновым мотором в сочетании с компонентами гибридной системы.

По словам главы Fiat Chrysler Automobiles Майка Мэнли, компания должна развивать платформы и технологии своих моделей, особенно, вступая в новое десятилетие. А использование новых силовых установок, включая гибридные версии, позволит сделать будущие автомобили экономичнее и быстрее. Кстати, невзирая на все заявления руководства, нет никакой точной информации о выходе нового поколения Challenger. Пока высказываются лишь предположения относительно того, что модель появится в середине двадцатых годов.