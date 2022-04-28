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28 апр 2022

Dodge возрождает модель Hornet

Dodge возрождает модель Hornet
Автор фото: фирма-производитель

В шестидесятых годах прошлого года под этим наименованием продавался легендарный маслкар, который стоял в одном ряду с Challenger, Pontiac GTO и Ford Mustang. Жаль, что былая слава оказалась позади – теперь громкое имя будет носить обычный кроссовер

Фактически, Hornet будет практически полностью повторять Alfa Romeo Tonale (напомним, что обе марки с недавних пор входят в франко-итало-американский альянс Stellantis). Разница между моделями будет заключаться лишь в некоторых штрихах оформления кузова. Что касается технических характеристик, то Hornet будет предлагаться в гибридном варианте.

Это означает, что под капотом «Хорнета» окажется силовая установка мощностью в 275 лошадиных сил, которая состоит из турбо-мотора 1.3 литра и электрического двигателя. ДВС в данном случае лишь крутит генератор.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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