Вокруг экстремального купе Dodoge Challenger SRT Demon, которое было недавно представлено на мотор-шоу в Нью-Йорке, не успокаиваются страсти. На этот раз журналисты авторитетного издания Automotve News потребовали от властей США запретить использование данной модели для езды по общественным дорогам

В заявлении, опубликованном на сайте издания, говорится, что также как и Tesla Dodge использует своих покупателей в качестве испытателей. Первая тестирует на них автономные системы вождения, вторая — экстремальную машину, которая несет опасность как для водителя, так и для окружающих. «С практически нелегальными шинами и чудовищным ускорением Dodge Challenger SRT Demon является результатом неправильных решений руководства компании, которое ставит цели Dodge выше общественной безопасности», — в частности говорится в заявлении.

Напомним, что Dodge Challenger SRT Demon оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с нагнетателем. Его пиковая мощность составляет 840 л.с. До 96 км/ч (60 миль/час) купе способно разогнаться за 2,3 секунды. В базовой версии купе поставляется максимально облегченным и только с одним водительским сиденьем (за пассажирское и задний диван придется доплатить по доллару).