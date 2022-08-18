В Dodge показали свой первый электрокар

Американский автопроизводитель начал выполнять первые шаги своей программы по переводу масл-каров на электрическую тягу, показав необычный прототип

Итак, перед вами Charger Daytona SRT Concept EV. У машины очень необычный футуристичный дизайн, при этом в облике явно прослеживаются ретро-мотивы, которые напоминают о «Чарджерах» и «Челленджерах» семидесятых годов. Из интересных решений интерьера можно выделить огромное количество дисплеев и обширная фоновая подвеска.

Технические характеристики остаются нераскрытыми. Мы знаем лишь, что у электрокара реализован полный привод. Значит, электромоторов как минимум два. Также на прототипе стоит трансмиссия eRupt, призванная имитировать смену передач, как на машине с ДВС.