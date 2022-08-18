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18 авг 2022

В Dodge показали свой первый электрокар

В Dodge показали свой первый электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Американский автопроизводитель начал выполнять первые шаги своей программы по переводу масл-каров на электрическую тягу, показав необычный прототип

Итак, перед вами Charger Daytona SRT Concept EV.  У машины очень необычный футуристичный дизайн, при этом в облике явно прослеживаются ретро-мотивы, которые напоминают о «Чарджерах» и «Челленджерах» семидесятых годов. Из интересных решений интерьера можно выделить огромное количество дисплеев и обширная фоновая подвеска.

Технические характеристики остаются нераскрытыми. Мы знаем лишь, что у электрокара реализован полный привод. Значит, электромоторов как минимум два. Также на прототипе стоит трансмиссия eRupt, призванная имитировать смену передач, как на машине с ДВС.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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