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23 ноя 2021

23 ноября 1919 года – первый дебют Энцо Феррари в гонках

23 ноября 1919 года – первый дебют Энцо Феррари в гонках

Еще одно важное историческое событие случилось 102 года назад – знаменитый  Энцо Феррари провел свою первую гонку, которая стала началом его славного пути в качестве гонщика

Да, комендаторе был не только талантливым бизнесменом и автомобильным конструктором, но и отменным гонщиком. Даже по завершению своей спортивной карьеры, он оказывал огромную опеку гоночным командам и гонщикам лично. Можно сказать, что его даже больше интересовали успехи Ferrari в автоспорте, чем ее машины…

Свой гоночный путь молодой Энцо начал в 1908 году, когда впервые увидел гонки.  В 1918 году он устроился тест-драйвером на завод Costruzioni Meccaniche Nazionali, который  занимался конвертированием подержанных кузовов грузовиков в небольшие легковушки. Позже он был повышен до гоночного пилота и 23 ноября 1919 году впервые дебютировал на гран-при в Парма-Поджо-ди-Берчето, где занял четвёртое место за рулём 2,3-литрового 4-цилиндрового C.M.N. 15/20.

Первой же выигранной гонкой стали заезды Coppa Acerbo 1924 года, когда Энцо уже трудился в компании Alfa Romeo. После рождения своего первого сына Дино в 1932 году Феррари решил уйти из гонок и сосредоточиться развитии заводских гоночных автомобилей Alfa, создав в 1929 году гоночную команду -Scuderia Ferrari, которая станет самостоятельной лишь в начале сороковых годов.

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