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5 окт 2023

5 октября 1919 г. состоялся дебют Энцо Феррари в профессиональных гонках

5 октября 1919 г. состоялся дебют Энцо Феррари в профессиональных гонках
Автор фото: фирма-производитель

5 октября 1919 года отмечается знаковым моментом в истории автогонок и легендарного бренда Ferrari. В этот день молодой и амбициозный итальянский автогонщик Энцо Феррари совершил свой дебют в мире профессиональных автогонок, садясь за руль автомобиля Costruzioni Meccaniche Nazionali

Спортивная карьера Феррари началась скромно: в высокогорном ралли Parmo-Poggia di Berceto он финишировал лишь одиннадцатым. Однако это было только начало удивительного пути, который привел его к созданию одной из самых знаменитых гоночных марок в истории.

На следующий год после своего дебюта, Феррари перешел в команду Alfa Romeo. В течение двух десятилетий он продвигался по служебной лестнице от тестового пилота до занимаемой им должности директора гоночной команды Alfa Romeo.

В 1929 году Феррари смог реализовать свою мечту, организовав клуб гонщиков Scuderia Ferrari. Этот клуб вскоре превратился в специализированное инженерное подразделение Alfa Romeo, занимавшееся улучшением гоночных автомобилей.

Однако настоящая революция произошла в 1940 году, когда Scuderia Ferrari стала самостоятельным предприятием по разработке гоночных автомобилей под брендом Ferrari. Это был ключевой момент в истории компании.

Несмотря на начало Второй мировой войны, которое отложило разработку, Энцо Феррари и его команда не останавливались. Только через семь лет, после окончания войны, Феррари смог закончить изготовление первого собственного автомобиля Ferrari 125S. Этот мощный спорткар сразу же доказал свое превосходство, выиграв Coppa Enrico Faini.
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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