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1 ноя 2024

90% всех когда-либо выпущенных автомобилей Ferrari по-прежнему на дорогах

90% всех когда-либо выпущенных автомобилей Ferrari по-прежнему на дорогах

Ferrari сообщила, что около 90% всех произведенных ею автомобилей продолжают активно эксплуатироваться. Это более 300 000 машин

По словам руководителям подразделения компании, отвечающего за автомобили с пробегом, Андреа Скиолетти, общее количество Ferrari, которые сейчас можно встретить на дорогах, составляет более 300 000 спорткаров из Маранелло.

Также Скиолетти отметил, что для многих клиентов именно программа подержанных автомобилей Ferrari Approved является “входным билетом” в мир Ferrari. В рамках данной программы компания восстанавливает все свои автомобили до заводского состояния и даже предлагает гарантию на два года, в случае, если машина не старше 16 лет.

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