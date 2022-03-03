Автомобильный портал Motorpage
3 мар 2022

Американец смог купить новый Ferrari, который давно не производят

Американец смог купить новый Ferrari, который давно не производят

Эта история о мечте, настойчивости и одной Ferrari LaFerrari Aperta, которая не давала покоя одному американскому бизнесмену

Для начала несколько слов о самой модели. Ferrari LaFerrari Aperta - это лимитированный суперкар, образца 2017 года, тираж которого составил лишь двести экземпляров. Автомобиль очень быстрый - гибридная силовая установка на базе мотора V12 выдает около тысячи лошадиных сил. Максимальная скорость превышает отметку в 290 километров в час, а разгон до сотни занимает три секунды ровно.

В нашем случае, правда, интересны не характеристики машины, а политика компании на ее счет. Дело в том, что в Ferrari в свое время заявили - выбирать клиентов для новой Aperta будем сами. То есть, нельзя было просто появиться в салоне с десятком миллионов долларов и купить машину - необходимо быть достойным ее!

Миллиардер Дэвид Ли думал, что входит в круг таких людей - он являлся большим поклонником марки, и в гараже уже хранилось несколько итальянских спорткаров.  Удивительно, но в Ferrari решили мистера Ли "опрокинуть" и не предложили ему купить машину. В качестве причин указывался тот факт, что Ли устраивал «слишком большой шум» в соцсетях вокруг собственных автомобилей. Ему советовали вести себя в интернете более корректно. Однако по словам Дэвида он посчитал свои действия правильными, так как тем самым по сути создавал марке Ferrari дополнительную рекламу.

В любом случае, миллиардер пять лет бился над возможностью покупки Aperta - он даже хотел перекупить спорткар у некоторых владельцев, но те помочь не могли - их связывали контрактные обязательства, согласно которым запрещалось выставлять машины на вторичный рынок в течении определенного времени. Ли не сдавался - скупал другие модели Ferrari и пытался улучшить свое реноме. Усилия увенчались успехом - на днях Ли заявил, что завод выпустил еще одну модель специально для него.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari 125S (1947)

Дата в истории: представлен Ferrari 125S

02 марта 2022
Ferrari LaFerrari 2013 вид сзади

Ferrari готовится выпустить пять уникальных спорткаров

25 ноября 2021
Энцо Феррари

23 ноября 1919 года – дебют Энцо Феррари в гонках

23 ноября 2021
Ferrari Daytona SP3 (2022)

В Ferrari возродили модель Daytona

22 ноября 2021
Ferrari Testarossa от Officine Fioravanti

Из Ferrari Testarossa сделали шикарный рестомод

08 октября 2021

Новые Ferrari создаст тот, кто рисовал Iphone и Ipad

28 сентября 2021

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A3 - audi a3 (2021) убедительно выступил в женском формате Тест драйв
03 марта 2022

Audi A3
"Убедительно выступил в женском формате"
Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) органический мамонт
Тест драйв
01 марта 2022

Cadillac Escalade
"Органический мамонт"
УАЗ Patriot - uaz patriot (2019) нормальный современный автомобиль или живой советский герб?
Тест драйв
28 февраля 2022

УАЗ Patriot
"Нормальный современный автомобиль или живой советский герб?"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 1 4 6