Американец смог купить новый Ferrari, который давно не производят

Эта история о мечте, настойчивости и одной Ferrari LaFerrari Aperta, которая не давала покоя одному американскому бизнесмену

Для начала несколько слов о самой модели. Ferrari LaFerrari Aperta - это лимитированный суперкар, образца 2017 года, тираж которого составил лишь двести экземпляров. Автомобиль очень быстрый - гибридная силовая установка на базе мотора V12 выдает около тысячи лошадиных сил. Максимальная скорость превышает отметку в 290 километров в час, а разгон до сотни занимает три секунды ровно.

В нашем случае, правда, интересны не характеристики машины, а политика компании на ее счет. Дело в том, что в Ferrari в свое время заявили - выбирать клиентов для новой Aperta будем сами. То есть, нельзя было просто появиться в салоне с десятком миллионов долларов и купить машину - необходимо быть достойным ее!

Миллиардер Дэвид Ли думал, что входит в круг таких людей - он являлся большим поклонником марки, и в гараже уже хранилось несколько итальянских спорткаров. Удивительно, но в Ferrari решили мистера Ли "опрокинуть" и не предложили ему купить машину. В качестве причин указывался тот факт, что Ли устраивал «слишком большой шум» в соцсетях вокруг собственных автомобилей. Ему советовали вести себя в интернете более корректно. Однако по словам Дэвида он посчитал свои действия правильными, так как тем самым по сути создавал марке Ferrari дополнительную рекламу.

В любом случае, миллиардер пять лет бился над возможностью покупки Aperta - он даже хотел перекупить спорткар у некоторых владельцев, но те помочь не могли - их связывали контрактные обязательства, согласно которым запрещалось выставлять машины на вторичный рынок в течении определенного времени. Ли не сдавался - скупал другие модели Ferrari и пытался улучшить свое реноме. Усилия увенчались успехом - на днях Ли заявил, что завод выпустил еще одну модель специально для него.