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16 сен 2022

Бывший глава Ferrari раскритиковал первый кроссовер марки

Бывший глава Ferrari раскритиковал первый кроссовер марки
Автор фото: фирма-производитель

Бывший руководитель компании Ferrari Лука ди Монтеземоло высказал свое негативное мнение относительно нового кроссовера итальянской марки.

Топ-менеджер назвал автомобиль ужасным с точки зрения чистого продукта. Причем он даже не видит какого-то серьезного экономического потенциала, так как Ferrari досталась роль отстающей компании, поскольку прямые конкуренты в лице Lamborghini, Porsche, Maserati и Bentley уже давно имеют в своих автопарках кроссоверы.

Впрочем, определенный рост, разумеется, будет. С большой долей вероятности автопроизводитель сможет продавать по пятнадцать автомобилей ежегодно, что для компании, изготавливающей спорткары, хороший результат.

При написании новости использовалась информация:
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