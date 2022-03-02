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2 мар 2022

Дата в истории: представлен Ferrari 125S

Дата в истории: представлен Ferrari 125S

Фактически, перед вами первый серийный Ferrari в истории. Именно с него началась славная история итальянских спорткаров

История этого автомобиля крайне интересна. Начать стоит с того, что ее могло вообще не быть. Дело в том, что до основания своей собственной фирмы Энцо Феррари работал пилотом и инженером в компании Alfa Romeo. Там он успел заработать серьезный авторитет, отвечая за гоночные программы. Рост популярности молодого управленца несколько пугал руководство Alfa Romeo -  в результате было принято решение его уволить. Конечно же, было определенное соглашение и Энцо получил неплохие отступные, но была и вторая сторона – он не мог строить и выпускать машины под своим именем в течение шести лет.

Этот пункт Феррари не сильно огорчил -  в 1939-м он сновал в Маранелло фирму Auto Avia Costruzione, и сразу стал получать заказы на постройку спортивных машин, для гонок Mille Miglia. Первая машина  - 8-цилиндровый Auto Avia Costruzione 815, построенный из агрегатов различных “Фиатов” того времени, вышел на старт “Милле Милья” 1940 года, но до финиша не добрался. А после была война и фашистское правление – Энцо пришлось на время забыть о гонках.

В 1947 году Феррари переименовывает  компанию Auto Avia в марку имени самого себя, а заодно и демонстрирует первый спорткар новообразованной компании - Ferrari 125S.  На конец сороковых годов характеристики машины были внушительными – полуторалитровый 12-цилиндровый мотор развивал 120 лошадиных сил, что позволяло разгоняться машине до 170 километров в час.  До конца года  эта модель выиграет 6 различных гоночных гран-при и впишет себя в историю.

При написании новости использовалась информация:
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