Ferrari 458 Italia получила механическую коробку

Итальянский суперкар Ferrari 458 никогда не оснащался механической коробкой передач. Американские тюнеры исправили это досадное недоразумение. Теперь каждый, кто захочет получить максимально острые ощущения от вождения, может пойти в ателье, заплатить некоторую сумму средств и получить настоящий "злой" спорткар

Да, американское тюнинг-ателье из Сан-Антонио с простым названием European Auto Group решило довольно амбициозную задачу: они сумели установить в Ferrari 458 Italia 6-ступенчатую механическую коробку передач. Любопытно, что опыт в решении подобных задач у мастеров уже был- несколько лет назад они уже занимались имплантированием механической коробки передач. Правда, в тот раз "пациентом" выступала Ferrari F430 Scuderia.

Зарубежные СМИ сообщают, что у ателье уже набралось немало заказов на суперкары Ferrari с механической коробкой передач — как 430, так и 458. Марка и модель используемой механической трансмиссии пока не сообщается, равно как и стоимость такой модернизации. Одно можно сказать наверняка: дешёвым проект, однозначно, не получится.