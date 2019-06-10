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10 июн 2019

Ferrari 458 Italia получила механическую коробку

Ferrari 458 Italia получила механическую коробку
Автор фото: фирма-производитель

Итальянский суперкар Ferrari 458 никогда не оснащался механической коробкой передач. Американские тюнеры исправили это досадное недоразумение. Теперь каждый, кто захочет получить максимально острые ощущения от вождения, может пойти в ателье, заплатить некоторую сумму средств и получить настоящий "злой" спорткар

Да, американское тюнинг-ателье из Сан-Антонио с простым названием European Auto Group решило довольно амбициозную задачу: они сумели установить в Ferrari 458 Italia 6-ступенчатую механическую коробку передач. Любопытно, что опыт в решении подобных задач у мастеров уже был- несколько лет назад они уже занимались имплантированием механической коробки передач. Правда, в тот раз "пациентом" выступала Ferrari F430 Scuderia.

Зарубежные СМИ сообщают, что у ателье уже набралось немало заказов на суперкары Ferrari с механической коробкой передач — как 430, так и 458. Марка и модель используемой механической трансмиссии пока не сообщается, равно как и стоимость такой модернизации. Одно можно сказать наверняка: дешёвым проект, однозначно, не получится.

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