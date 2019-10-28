Ferrari будет строить двигатели инновационным образом

Экологические нормы Евро-7, которые вступят в силу к 2025 году, будоражат умы всех автопроизводителей, ведь им придется буквально выживать, создавая мощные моторы на грани с допустимым уровнем выбросов

В Ferrari, как и везде, также озаботились этой проблемой, но подошли к ее решению научным путем. В базе Бюро по патентам и товарным знакам США опубликованы эскизы Ferrari, которые описывают новые технологии впрыска топливо-воздушной смеси. Всего заявлено две технологии. Первая предусматривает впрыск минимального количества топлива перед свечой зажигания непосредственно перед моментом ее включения. Это поспособствует увеличению продувки камеры сгорания и увеличению температуры топливо-воздушной смеси. Такой подход позволяет мотору быстрее прогреваться, благодаря чему снижается его токсичность.

Также итальянцы добавили над центром основной камеры сгорания еще одну — отделенную перегородкой компактную предварительную камеру сгорания, у которой есть своя собственная свеча зажигания. Пока Ferrari молчит относительно того, насколько ее разработки снизят уровень выброса вредных веществ и улучшит топливную эффективность.