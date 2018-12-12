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12 дек 2018

Ferrari готовит преемника 488 модели

Ferrari готовит преемника 488 модели

В последний месяц Ferrari тестировала некоторый прототип, который внешне напоминал легендарную 488 модель, однако, по какой-то причине, он был скрыт под камуфляжем. Автомобиль уже «ловили» и на трассах, и на обычных дорогах

Как сообщает американское издание Motor1, концерн готовит преемника 488-й модели. По предварительным данным, на данный момент автопроизводитель из Маранелло работает над суперкаром со средним расположением двигателя, причем силовая установка будет гибридной.  Предполагается, что автомобиль будет показан на Женевском автосалоне в марте следующего года.

Однако есть предположение, что у автомобиля будет несколько версий.  Информация поступила из ветки форума крупнейшего коммьюнити марки «FerrariChat», где пользователи обсуждают замену семейства 488, запущенного в 2015 году, для смены линейки модели 458. Motor1 приводит следующую цитату одного из пользователей, который, в свою очередь, ссылается на дилера марки: «Любой разговор о гибриде, V6, обновлении или совершенно новом автомобиле - это просто предположение. Все, что знает дилер -  в марте будет показано несколько вариантов преемника 488 модели. Вполне возможно, что нас ожидают следующие версии:  вариант с двигателем V8, вариант с V8 и двойным турбонаддувом, а также совершенно новый автомобиль с иной платформой и гибридным двигателем».

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При написании новости использовалась информация:
motor1

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