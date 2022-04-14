Ferrari готовится представить необычную новинку

Какого автомобиля все сегодня ждут от автомобильного концерна? Правильно- кроссовер Purosangue. Впрочем, это на значит, что в Ferrari сконцентрировались только на его разработке

Не так давно компания анонсировала в социальных сетях некую новинку. По некоторым предположениям нам могут показать родстер 926 GTS. Такой вариант наиболее вероятен, так как подобную машину в закамуфлированном виде много раз встречали в прошлом году в Альпах, где спорткар проходил тестовые испытания.

Если наши предположения верны, то в техническом плане новинка будет полностью повторять стандартную 926-ю «Берлинетту, то есть под капотом родстера расположится гибридная силовая установка на основе трехлитрового мотора V6 и 160-сильного электрического двигателя. В совокупности оба мотора развивают 860 лошадиных сил. Любопытно, но обычная «Берлинетта» способна передвигаться, как на ДВС, так и на электрическом ходу, правда в последнем случае запас хода здесь всего лишь 35 километров, а максимальная скорость не превысит отметку в 115 километров в час.