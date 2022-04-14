Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2022

Ferrari готовится представить необычную новинку

Ferrari готовится представить необычную новинку
Автор фото: фирма-производитель

Какого автомобиля все сегодня ждут от автомобильного концерна? Правильно- кроссовер Purosangue. Впрочем, это на значит, что в Ferrari сконцентрировались только на его разработке

Не так давно компания анонсировала в социальных сетях некую новинку.  По некоторым предположениям нам могут показать родстер 926 GTS.  Такой вариант наиболее вероятен, так как подобную машину в закамуфлированном виде много раз встречали в прошлом году в Альпах, где спорткар проходил тестовые испытания.

Если наши предположения верны, то в техническом плане новинка будет полностью повторять стандартную 926-ю «Берлинетту, то есть под капотом родстера расположится гибридная силовая установка на основе трехлитрового мотора V6 и 160-сильного электрического двигателя. В совокупности оба мотора развивают 860 лошадиных сил.  Любопытно, но обычная «Берлинетта» способна передвигаться, как на ДВС, так и на электрическом ходу, правда в последнем случае запас хода здесь всего лишь 35 километров, а максимальная скорость не превысит отметку в 115 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari Purosangue

В Ferrari официально раскрыли внешность кроссовера Purosangue

24 марта 2022
Ferrari 296 GT3

Из Ferrari 296 GTB сделают гоночный болид

17 марта 2022

Взгляните на Ferrari Enzo, который серьезно потрепала жизнь

14 марта 2022

Американец смог купить новый Ferrari, который давно не производят

03 марта 2022
Ferrari 125S (1947)

Дата в истории: представлен Ferrari 125S

02 марта 2022
Ferrari LaFerrari 2013 вид сзади

Ferrari готовится выпустить пять уникальных спорткаров

25 ноября 2021

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Bentayga - bentley bentayga s (2022) сколько спортивности добавила bentley bentayga литера s Тест драйв
14 апреля 2022

Bentley Bentayga
"Сколько спортивности добавила Bentley Bentayga литера S"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"
Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем?
Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 4 3 0