Автомобильный портал Motorpage
17 июн 2022

Ferrari не будет оснащать свои автомобили автопилотом

Ferrari не будет оснащать свои автомобили автопилотом
Автор фото: фирма-производитель
Суперкары из Маранелло не получат системы полуавтономного управления даже базового уровня, компания хочет максимально сконцентрировать водителя на процессе управления машиной. 
«Ferrari ограничит степень автономности своих автомобилей, чтобы сохранить все исключительные эмоции, предназначенные для водителя» - цитируют представителей компании Carcoops. Важный нюанс, в фирме не уточнили, коснётся ли это ограничение всех без исключения моделей, или кроссовер Purosangue как наиболее практичный Ferrari всё же получит шанс на автономность.
 
Что касается общей стратегии Ferrari, то в 2025 году итальянцы решили наладить выпуск своего первого электрокара. Отметим, что из конкурентов пока никто не предоставил такого решения.

При написании новости использовалась информация:
Carcoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ferrari проведет презентацию своего первого кроссовера уже в сентябре

16 июня 2022

Ferrari готовится представить необычную новинку

14 апреля 2022
Ferrari Purosangue

В Ferrari официально раскрыли внешность кроссовера Purosangue

24 марта 2022
Ferrari 296 GT3

Из Ferrari 296 GTB сделают гоночный болид

17 марта 2022

Взгляните на Ferrari Enzo, который серьезно потрепала жизнь

14 марта 2022

Американец смог купить новый Ferrari, который давно не производят

03 марта 2022

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) «лифтбек — это тот же седан, только лучше»
Тест драйв
10 июня 2022

Volkswagen Polo Sedan
"«Лифтбек — это тот же седан, только лучше»"
KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения
Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 8 3 7