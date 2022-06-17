Ferrari не будет оснащать свои автомобили автопилотом

Суперкары из Маранелло не получат системы полуавтономного управления даже базового уровня, компания хочет максимально сконцентрировать водителя на процессе управления машиной.

Ferrari ограничит степень автономности своих автомобилей, чтобы сохранить все исключительные эмоции, предназначенные для водителя» - цитируют представителей компании Carcoops. Важный нюанс, в фирме не уточнили, коснётся ли это ограничение всех без исключения моделей, или кроссовер Purosangue как наиболее практичный Ferrari всё же получит шанс на автономность.

Что касается общей стратегии Ferrari, то в 2025 году итальянцы решили наладить выпуск своего первого электрокара. Отметим, что из конкурентов пока никто не предоставил такого решения.