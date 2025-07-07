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7 июл 2025

Ferrari не планирует возвращать “механику”, но намекает на редкие исключения

Ferrari не планирует возвращать “механику”, но намекает на редкие исключения
Автор фото: фирма-производитель

В Ferrari окончательно подтвердили: возвращения механической коробки передач в стандартную линейку моделей ждать не стоит. Последней серийной Ferrari с “механикой” стала California 2012 года. Однако интерес к традиционным “трехпедальным” спорткарам среди фанатов марки никуда не исчез, и в Маранелло это признают

Главный коммерческий директор Ferrari Энрико Галььера подтвердил, что компания не намерена возрождать механические коробки на новых моделях. Он прямо посоветовал поклонникам таких коробок приобрести классические модели Ferrari. По словам топ-менеджера, механика уже существует в обширной коллекции ретро-автомобилей бренда, и владельцы могут не только приобрести такую машину, но и пройти обучение в рамках фирменной программы Corsa Piloti, где участников учат ездить на “механике”.

Тем не менее, шанс на возвращение “трехпедальных” спорткаров в будущем остается. Технический директор по разработке продуктов Джанмария Фулдженци допустил, что такие версии могут появиться в рамках лимитированной линейки Icona, куда входят, например, Monza SP1/SP2 и Daytona SP3. Он отметил, что обеспеченные коллекционеры Ferrari уже интересуются возможностью получить “трехпедальную” модификацию.

При написании новости использовалась информация:
evo.co

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