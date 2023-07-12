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12 июл 2023

Ferrari показала уникальный суперкар

Ferrari показала уникальный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Ferrari показала концепт нового суперкара с индексом KC23

В основу данного автомобиля легла модель 2020 года Ferrari 488 GT3 Evo, которая специально была создана для кольцевых гонок. Прототип получил уникальный интерьер, но позаимствовал шасси, силовую установку и несущую структуру кузова. Вследствие этого KC23 не имеет доступа к дорогам общего пользования, а предназначена исключительно для езды на треке.

Суперкар получил битурбированный V8 объемом 3,9 л. По сравнению с донором, мощность значительно урезана, но все же составляет внушительные 600 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Отмечается, что “вживую” полюбоваться суперкаром удастся на Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет с 13 по 16 июля этого года.

При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Дром

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