Ferrari показали новую модель в очках

На официальной странице Ferrari в Instagram опубликовали на первый взгляд самую обычную фотографию с очками и чашкой кофе на столике уличного кафе…

Однако, пользователей не обманешь, да и если приглядеться самому, то в отражении можно заметить размытые очертания серебристого суперкара. Внимательные поклонники бренда связали это с недавними шпионскими снимками некого прототипа, скорее всего, Portofino в исполнении с жестким верхом, и предположили, что на фотографии именно он.

Косвенным подтверждением служат сообщения на портале Ferrari Chat, где утверждалось, что новинку видели на улицах Рима. Там, по всей видимости, и была сделана фотография с очками и кофе. К слову, сама модель появилась на рынке еще в 2017 году. Автомобиль укомплектован «восьмеркой» объемом 3855 кубических сантиметров мощностью 600 лошадиных сил и набирает первую «сотню» за 3,5 секунды.