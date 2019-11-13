Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2019

Ferrari показали новую модель в очках

Ferrari показали новую модель в очках

На официальной странице Ferrari в Instagram опубликовали на первый взгляд самую обычную фотографию с очками и чашкой кофе на столике уличного кафе…

Однако, пользователей не обманешь, да и если приглядеться самому, то в отражении можно заметить размытые очертания серебристого суперкара. Внимательные поклонники бренда связали это с недавними шпионскими снимками некого прототипа, скорее всего, Portofino в исполнении с жестким верхом, и предположили, что на фотографии именно он.

Косвенным подтверждением служат сообщения на портале Ferrari Chat, где утверждалось, что новинку видели на улицах Рима. Там, по всей видимости, и была сделана фотография с очками и кофе. К слову, сама модель появилась на рынке еще в 2017 году. Автомобиль укомплектован «восьмеркой» объемом 3855 кубических сантиметров мощностью 600 лошадиных сил и набирает первую «сотню» за 3,5 секунды.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ferrari будет строить двигатели инновационным образом

28 октября 2019

Ferrari будет выпускать автомобилей меньше, чем готовы купить клиенты

17 сентября 2019
Ferrari

Кроссовер Ferrari: подробности

17 сентября 2019
Ferrari F8 Spider 2020

Представлен Ferrari F8 Spider

09 сентября 2019

В Ferrari 488 Pista появилась дурь

14 августа 2019
Ferrari Purosangue concept

Ferrari представит в сентябре сразу две новые модели

05 августа 2019

 Новости Ferrari

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи
Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"
Lada Granta - lada granta drive active 2019: для дерзких и нескромных
Тест драйв
08 ноября 2019

Lada Granta
"Lada Granta Drive Active: для дерзких и нескромных"

Написано новостей:

2 4 6 3 0